Hato gespot bij Liverpool-wedstrijd: transfergeruchten laaien op

Jorrel Hato blijft een gewild talent op de Europese transfermarkt, en zijn recente bezoek aan Anfield heeft de speculaties over een mogelijke overstap naar Liverpool verder aangewakkerd. De achttienjarige Ajax-verdediger werd zaterdag door supporters gespot bij de wedstrijd tussen Liverpool en Ipswich Town (4-1), wat direct leidde tot nieuwe geruchten over zijn toekomst.

Op X circuleren verschillende foto’s waarop Hato in het stadion te zien is. De verdediger zag hoe Liverpool, onder leiding van Arne Slot, overtuigend won door doelpunten van Dominik Szoboszlai, Mohammed Salah en Cody Gakpo (twee keer). Toch blijft de vraag waarom hij precies aanwezig was. Naast een mogelijke transfer zou hij ook gewoon zijn gekomen om oud-ploeggenoot Ryan Gravenberch of Oranje-collega Virgil van Dijk aan het werk te zien.

Liverpool is niet de enige topclub die in verband wordt gebracht met Hato. De afgelopen maanden zijn ook Chelsea, Real Madrid en Arsenal genoemd als mogelijke bestemmingen. Ajax heeft echter een duidelijk prijskaartje voor zijn sterverdediger: geïnteresseerde clubs moeten rekening houden met een transfersom van circa vijftig miljoen euro.

Hato ligt nog tot 2028 vast in Amsterdam, waardoor Ajax stevig in de onderhandelingspositie staat. Of zijn bezoek aan Liverpool een eerste stap is richting een transfer, zal de komende maanden duidelijk moeten worden.