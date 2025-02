Henderson afgemaakt: "Simuleerde een zelfgekozen publiekswissel"

Columnist Sjoerd Mossou had weinig genade voor Jordan Henderson, de zelfverklaarde voorbeeldprof en aanvoerder van Ajax, na diens opvallende gedrag op het veld en in de coulissen van de Amsterdamse club. In zijn column in het Algemeen Dagblad hekelt Mossou niet alleen Hendersons gebrek aan teamspirit, maar ook zijn hypocriete keuzes buiten het veld.

Henderson, zo schrijft Mossou, gedroeg zich op en naast het veld als allesbehalve het voorbeeld dat zijn status zou doen vermoeden. "Deze Engelse ‘voorbeeldprof’ had zijn aanvoerdersband vooraf stiekem aan keeper Remko Pasveer gegeven. Bij beide Ajax-goals juichte hij opzichtig niet mee met zijn ploeggenoten. Na een minuut of 75 trok hij een van pijn vertrokken gezicht en simuleerde vervolgens een zelfgekozen publiekswissel," merkt Mossou kritisch op.

Volgens de columnist was dit gedrag allesbehalve het handelen van een leider. In plaats van zich in dienst van het team te stellen, leek Henderson zijn gedachten al ergens anders te hebben: "Henderson wilde per se naar AS Monaco. Een jaar na zijn komst naar Ajax was de middenvelder er alweer klaar mee blijkbaar, en halverwege het seizoen ruilde hij zijn modelprofbestaan liever in voor een belastingparadijs aan de Middellandse Zee."

Het werd nog pijnlijker voor Ajax toen Henderson juist drie dagen voor de Klassieker tegen Feyenoord, een van de belangrijkste en beladen wedstrijden van het seizoen, besloot zijn interesse volledig bij zijn eigen toekomst te leggen in plaats van het teambelang. Mossou wijst op de egoïstische timing van Hendersons keuzes: "Drie dagen voor de Klassieker tegen Feyenoord, een cruciale en beladen wedstrijd, had de eminente aanvoerder van Ajax schijt aan het teambelang."

Maar Mossou haalt zijn kritiek niet alleen uit het gedrag op het veld. Hij wijst ook op Hendersons eerdere carrièrestappen en de scherpte van de paradox die zijn keuzes kenmerkt. "In Engeland zal ze dat allemaal weinig verbazen. Daar speelde Henderson ook jarenlang de maatschappelijk betrokken, ideale schoonzoon. Hij wierp zich op als een loyale liefhebber, een echte clubspeler én het empathische boegbeeld voor LHBTI-rechten en de Britse homogemeenschap."

Wat volgt is het meest verbijsterende aspect van Hendersons loopbaan in de ogen van Mossou: zijn transfer naar Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië, een land waar homoseksualiteit verboden is en mensenrechten met voeten worden getreden. De columnist is er duidelijk over: "Om vervolgens doodleuk voor Al-Ettifaq te gaan voetballen, in Saoedi-Arabië. Een land waar homoseksualiteit illegaal is en mensenrechten voortdurend met voeten worden getreden."

Dit leidde in Engeland tot een storm van verontwaardiging. De man die jarenlang het gezicht was van progressieve idealen, viel hard van zijn voetstuk. Mossou reflecteert op de breuk tussen Hendersons publieke imago en zijn daadwerkelijke keuzes: "De voormalig aanvoerder van Liverpool en de nationale ploeg viel er hard van zijn voetstuk."