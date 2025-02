'Henderson draait 180 graden en wil toch vertrekken bij Ajax'

Henderson werd donderdag plots gelinkt aan een overstap naar AS Monaco. De Engelsman speelde die avond wel mee tegen Galatasaray, maar gaf de aanvoerdersband af, juichte niet met zijn medespelers, deed de ereronde niet mee en weigerde na afloop voor de camera te verschijnen. Na een gesprek met Alex Kroes draaide Henderson bij.

De middenvelder besefte dat hij zich niet netjes had gedragen en beloofde het seizoen bij Ajax af te maken. Daar lijkt nu toch weer verandering in te komen. Volgens L'Équipe is Henderson weer 180 gedraaid en wil hij toch de overstap naar AS Monaco melden. Henderson wilde eerst transfervrij vertrekken naar de Ligue 1-club, maar Ajax zou nu een transfersom van twee miljoen euro hebben gevraagd.

Als AS Monaco er zaterdag niet uit weet te komen met Ajax, wordt het vizier gericht op andere opties.