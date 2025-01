'Henderson legt toekomst bij Ajax vast na aankoop miljoenenpand'

Ajax lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over een vertrek van aanvoerder Jordan Henderson. De 34-jarige Engelsman heeft voor 5,5 miljoen euro een kapitale villa in Het Gooi gekocht.

Dat wordt althans gemeld door BekendeBuren, dat nieuwtjes heeft over bekende namen in de voetbalwereld. De site meldt dat Henderson geen hypotheek op zijn nieuwe stulpje heeft afgesloten - en dus de gehele koopsom van 5,5 miljoen euro ineens heeft betaald. Het woonoppervlakte van de villa in Blaricum bedraagt 476 vierkante meter, verdeeld over tien kamers. De achtertuin is maar liefst 3000 vierkante meter.

In de zomer van 2023ging Henderson naar Saudi-Arabië, maar zijn avontuur bij Al-Ettifaq kwam al na een halfjaar ten einde. Ajax haalde de Engelsman naar Amsterdam waar hij een contract tot medio 2026 ondertekende.