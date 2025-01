Henderson reageert op kritiek: "Zijn altijd verschillende meningen"

Henderson vertelt in gesprek met Ajax TV dat het fijn is dat concurrenten punten laten liggen. "Het helpt, uiteraard", stelt hij. "Maar het zou voor ons gevoel niets uit moeten maken. Het punt dat ik wil maken, is: wat er ook met andere teams gebeurt of in de media wordt gezegd, je hebt daar geen controle op. Dat heb je wel op het trainingsveld, dus daar moeten wij ons op focussen."

Ondanks de goede plek op de ranglijst, krijgt Ajax momenteel wel veel kritiek op het spel. "Er zijn altijd verschillende meningen in het voetbal, zowel goed als slecht", reageert de routinier hierop. "Ik ga hetzelfde antwoord geven: je hebt geen controle over de mening van anderen. Of wat anderen over je denken. Het enige belangrijke is hoe wij, degenen op het trainingsveld, erover denken."