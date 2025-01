Henderson: "Tegen wie je ook speelt, het is altijd een uitdaging"

Ajax staat na de overwinning op SC Heerenveen momenteel tweede in de Eredivisie, met één punt achterstand op koploper PSV. In gesprek met Ajax TV blikt Jordan Henderson terug.

"De resultaten, op één of twee wedstrijden na, zijn behoorlijk positief voor het grootste deel van het seizoen", stelt Henderson. "Er komen nog veel wedstrijden aan. We zijn pas net over de helft van het seizoen. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen en punten te behalen. Er kan ook nog veel veranderen, dus je wilt niet te ver vooruit kijken. Focus op de wedstrijd en waar we nu controle op hebben."

Ook blikt hij vooruit op de tegenstander van komende donderdag, Rigas. "Anderlecht en Galatasaray zijn goede teams. Als ze thuis tegen hen de punten hebben behaald, weet je dat het daar lastig wordt", ziet hij. "Maar tegen wie je ook speelt in de Europa League, het is altijd een uitdaging. Als we winnen, staan we op een gunstige plek op de ranglijst, maar we hebben een week later nog een wedstrijd tegen Galatasaray, dus we bekijken het per wedstrijd."