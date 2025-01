Henderson tevreden: "Uiteindelijk leverde het geen problemen op"

Na afloop had Henderson weinig te klagen over het optreden van de Amsterdammers. "We speelden goed en we hebben het resultaat wat we wilden. Natuurlijk zijn er genoeg dingen die beter kunnen, maar vandaag hadden we een goede tegenstander die thuis nog ongeslagen was", vertelt hij op de persconferentie bij ESPN. "Dat is altijd lastig."

Het enige kritiekpuntje is misschien dat Ajax het té lang spannend hield in Heerenveen. "Uiteindelijk leverde het geen problemen op, maar we wilden er het liefst één of twee bij maken", geeft de Engelsman toe. "In de eerste helft hadden we een aantal grote kansen. We waren constant op zoek naar de tweede goal en godzijdank viel die op het laatst. Op een perfecte dag hadden we er meer kunnen maken, maar het belangrijkste zijn de drie punten en een nieuwe clean sheet."