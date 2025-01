'Henderson wil overstap maken en aast op transfervrij vertrek'

Als het aan Jordan Henderson ligt, speelt hij binnenkort in het shirt van AS Monaco. De Engelsman wil Ajax transfervrij verlaten, zo meldt The Telegraph donderdagavond.

Donderdag kwam naar buiten dat Henderson zijn pijlen heeft gericht op een overstap naar AS Monaco. De huidige nummer drie van de Ligue 1 heeft ook een poging gedaan, maar Ajax gaat voor een transfer liggen. AS Monaco wil het liefst geen transfersom betalen, in verband met de leeftijd van Henderson (34 jaar). De middenvelder probeert nu zelf de impasse te doorbreken.

Volgens The Telegraph is hij momenteel met Ajax in onderhandeling over een contractontbinding. De Engelsman ligt nog tot medio 2026 vast in Amsterdam. Als Ajax geen akkoord geeft, schakelt AS Monaco door. Henderson speelt sinds vorige winter voor Ajax. Hij kwam destijds transfervrij over van Al Ettifaq. Wel streek Henderson flink wat tekengeld op en verdient hij een riant salaris in Amsterdam.