Henderson woest na geruchten: "Respectloos en zelfs leugens"

"Eerlijk gezegd, zoals je wel kon zien in het duel met Galatasaray, wist ik niet echt wat er gebeurde. Maar gelukkig hadden we na afloop een gesprek met de clubleiding en een dag later ook weer in de Arena. We hebben het opgelost en zijn tot de conclusie gekomen dat het het beste is om tot het einde van het seizoen te blijven. Daarna zullen we het opnieuw beoordelen. Dat hebben we besloten als club."

De Engelsman benadrukt dat hij heel blij is om bij Ajax te blijven. "Natuurlijk. Het is uitgepraat. Ik heb altijd gezegd dat het mijn plan was om tenminste tot het einde van het seizoen hier te blijven en dan te evalueren. Er is veel geschreven in de pers de laatste dagen, dingen die respectloos waren en zelfs leugens. Over dat ik niet meer wilde spelen voor Ajax en mijn vertrek wilde forceren. Dat raakte me. Een krant kan mijn manier van spelen bekritiseren, maar als het persoonlijk wordt… Ik heb ook familie, vrienden en ik heb een vrouw en kinderen. Als zoiets dan gepubliceerd wordt… Het deed me pijn."

"Ik heb mijn werk gedaan en gespeeld", vervolgt de middenvelder. "De reden dat ik niet de aanvoerder was, was omdat ik wist wat er aan de hand was en ik voelde mij niet comfortabel om de captain te zijn die avond. Maar als je kijkt naar mijn prestaties deze week, dan zie je dat ik volledig toegewijd ben aan de club. Ik geef alles en zal dat blijven doen zolang ik voor Ajax speel."

Toch leek Henderson na zijn wissel tegen Galatasaray voor te sorteren op een afscheid van de Ajax-fans. "Dat had zo kunnen zijn", beaamt hij. "Voor de wedstrijd kreeg ik informatie, waardoor ik niet zeker wist wat zou gebeuren. Dus ja, in mijn intentie was het mijn laatste wedstrijd. Maar daarna heb ik gesproken met de directie en gelukkig zijn we eruit gekomen. Iedereen dacht dat het het beste was om tot het eind van het seizoen te blijven. Daar ben ik natuurlijk gelukkig mee."

Henderson bestrijdt dus dat het zo simpel was als: AS Monaco wilde hem, de routinier stond ervoor open, maar Ajax zei 'nee'. "Dat is niet de volledige waarheid. We kennen allemaal de situatie van de club, ze moeten geld verdienen. En ik ben één van de grootverdieners van de club. Dat is altijd een issue geweest, Hendersons salaris... De situatie kwam waarin we moesten beslissen of ze van mijn salaris af wilden. We zaten om tafel en het was een moeilijk gesprek, ik heb mijn mening gegeven over hoe het gaat en welke richting we opgaan als club. Maar uiteindelijk was de conclusie dat het het beste is om te blijven."