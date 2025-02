Hendersons gedrag roept vragen op: wat is er echt aan de hand?

Wim Kieft heeft zich verbaasd over het gedrag van Jordan Henderson in zijn poging een winterse transfer naar AS Monaco af te dwingen. In zijn column in De Telegraaf noemt de oud-international de houding van de Engelsman ‘ridicuul’ en stelt hij dat de middenvelder alle principes die hij als aanvoerder zou moeten uitstralen

Zo droeg de Engelsman vlak voor de aftrap zijn aanvoerdersband over aan Remko Pasveer en weigerde hij te juichen bij doelpunten of teamgenoten te feliciteren. Daarnaast verdween hij nog voor het ererondje naar de kleedkamer. "Kinderachtig allemaal," aldus Kieft. Hoewel hij begrijpt dat Henderson graag de overstap naar Monaco had willen maken, vindt hij dat hij daarmee niet zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder had mogen laten varen.

Dat Henderson zijn Ajax-periode inmiddels anders ziet dan hij een jaar geleden had verwacht, snapt Kieft. "Hij weet inmiddels beter," verwijst hij naar de sportieve en bestuurlijke problemen bij de club. Toch betekent dat volgens de analist niet dat de middenvelder zijn professionele houding mocht laten varen. Kieft wijst erop dat Henderson een ervaren speler is, die als leider juist het goede voorbeeld had moeten geven, in plaats van zich zo gefrustreerd te gedragen.

Het beeld dat Henderson bij Ajax heeft achtergelaten, is volgens Kieft daardoor ernstig beschadigd. "Om je dan als aanvoerder zo te gedragen, alle principes die je uitspreekt naast je neer te leggen, dan ben je geen voorbeeld en valt goed te begrijpen dat Ajax zich afvraagt wat voor persoon Henderson werkelijk is." Daarmee sluit Kieft zijn vernietigende oordeel over de houding van de Engelsman af.