Henk Fraser over zege Ajax: "Normaal denderen ze over je heen"

"Ik schat de bal gewoon verkeerd in. Ik dacht dat hij iets harder kwam", blikt hij terug bij ESPN. "Ik wacht te lang, ik moet hem gewoon weg schieten. Of ik mezelf wat kan verwijten? Natuurlijk, dat ziet toch iedereen? Ik moet niet proberen hem nog met links te geven, ik moet hem gewoon weg schieten. Ik heb wel tegen Liam (van Gelderen, red.) gezegd dat hij hem iets harder moet inspelen, maar natuurlijk is dit mijn fout", benadrukt Wouters.

Trainer Henk Fraser was na afloop ook teleurgesteld. "Het begin is heel ongelukkig. Dan help je Ajax in het zadel", constateert hij. "Normaal denderen ze over je heen, gelukkig bleef de schade beperkt. Maar ik vond ons bij vlagen zo slordig. We waren de bal steeds heel snel kwijt. Maar als je naar de hele wedstrijd kijkt, hebben we ook goed positiespel gespeeld. En we hadden een heel mooie goal van Mo (Ihattaren, red.). In grote lijnen was Ajax heer en meester, maar er lagen kansen en die hebben we te weinig benut", besluit Fraser na de nipte nederlaag.