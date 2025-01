Henk Spaan deelt 4 uit aan Ajacied: "Schreeuwde om vervanging"

Spaan zag de speler van Ajax een gelaten indruk maken in Alkmaar. "Ik bespeurde onvrede, misschien waren ze zelfs de onvrede voorbij en was het stadium van desinteresse ingetreden. Brobbey was niet eens kwaad toen hij werd gewisseld", schrijft hij in zijn column in Het Parool. "Hij had het moeilijk gehad tegen Goes maar was nooit kansloos geweest."

Dat Brobbey weinig in het spel voorkwam lag volgens Spaan niet alleen aan zichzelf. "Niet één fatsoenlijke bal kreeg Brobbey van de gelauwerde Mika Godts, wiens spel schreeuwde om vervanging", oordeelt hij. "Vergelijk de invalbeurt van Buurmeester eens met de invallers bij Ajax. Terwijl de Amsterdammers het lieten bij sjokken, sprintten de tegenstander de vonken uit hun kicksen."