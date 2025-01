Henk Spaan keihard over Ajacieden: "Drie waardeloze invallers"

Door de overwinning van Ajax afgelopen zondag op SC Heerenveen is het verschil met koploper PSV nog maar 1 punt. Toch is men in Amsterdam voorzichtig met het praten over de titelrace, wat Henk Spaan wel snapt.

“Baas is over zijn relatieve vormdip heen en kwam goed voor zijn man", begint Spaan positief in de Podcast de Derde Helft. "Sutalo was eigenlijk ongelofelijk, zo goed als hij speelt. En dan hebben we Hato, die eigenlijk heel sober was en dan is hij goed als linksback, want hij is in principe een centrale verdediger. Dan heb je nog Gaaei, die tegen Heerenveen ook goed was. Hij werd verdedigend niet getest en Pasveer maakt ook bijna geen fout. Als het zo staat, kunnen ze vaker de nul houden."

Na rust kwamen Steven Berghuis, Davy Klaassen en Wout Weghorst binnen de lijnen. “Drie waardeloze invallers. Echt niet te harden zo slecht!", stelt hij. "Ik zie een Klaassen die het gewoon niet kan belopen. En Berghuis, sorry, vind ik gewoon een enorme liability. En als je Gaaei achter hem hebt staan, heb je opeens een groot probleem. Dat zag je ook op de rechterkant, omdat Klaassen aanvankelijk voor de bal ging lopen. Dat moet hij natuurlijk niet doen, want hij snapt niet wat omschakelen is en hij mist de snelheid. Dus ik vind wijzen naar de ervaren jongens niet helemaal terecht.”

Spaan snapt niet waarom Brobbey vaak vroeg wordt gewisseld. “Zo laat je hem niet barsten van het zelfvertrouwen. Hij mocht er nu langer in blijven staan, normaal speelt hij zestig minuten. Als Weghorst nu een serieuze concurrent was, heb je helemaal gelijk. Maar dat is hij niet, want hij kan het niet en dat ziet iedereen in dat elftal. In dit geval was het niet zo onterecht om hem te wisselen, maar normaal gesproken vind ik dat hij er te snel uit moet.”