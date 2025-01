Henk Spaan verklapt salarissen van Ajax-spelers: "Rond 4 miljoen"

Henk Spaan toont zich kritisch over de gang van zaken bij Ajax. De club uit Amsterdam neemt waarschijnlijk in januari nog afscheid van Rayane Bounida, terwijl grootverdiener Steven Berghuis wel een nieuw contract krijgt.

"Van Bounida vind ik het jammer dat hij gaat. Of het verstandig is weet niemand", schrijft hij in zijn column voor Het Parool. "Hij verdient 500.000 euro en dat moet omlaag van Kroes. Dat de speler dat niet accepteert, begrijp ik. Berghuis zit naar verluidt rond 4 miljoen", verklapt Spaan.

"Dat zijn salaris omlaaggaat, snapt een kind. Zelfs bij halveren blijft er een vermogen over", constateert hij. "En dan zou de 18-jarige Bounida, op dit moment al beter dan Berghuis die een restwaarde van nul heeft, onder de 5 ton moeten zakken? Zelfs loonslaven als wij begrijpen hiervan de vernedering", aldus Spaan.