"Hij heeft bekerwedstrijd tegen Hercules bewust gesaboteerd"

In ESPN Tekengeld gaat het met Yordi Yamali, Vincent Schildkamp en ESPN-redacteur Sjors Grol over de huurtransfer van Gaston Ávila naar Fortaleza. Schildkamp doet een opvallende uitspraak over Ávila en de bekerwedstrijd van Ajax tegen Hercules.

"Het is natuurlijk een tragisch verhaal geweest van Ávila bij Ajax", aldus Grol. "Een kruisbandblessure en zijn laatste wedstrijd was Hercules in de beker. Dat past wat dat betreft wel bij de tragiek van deze speler in Amsterdamse dienst."

"Het was gewoon een hele wilde speler", gaat Schildkamp daarop in. "Die heeft tegen Hercules, dat kan ik nu wel met zekerheid zeggen, de boel gesaboteerd. Schildkamp heeft de wedstrijd wel twaalf keer teruggekeken, vertelt hij.

"Je ziet gewoon dat Ávila in die wedstrijd echt de boel saboteert", gaat Schildkamp verder. "Dat had niets met topsport of het bedrijven van profvoetbal te maken. Dat was echt heel ernstig. Wat hem daarna is overkomen is buitengewoon treurig. Maar als je toch bedenkt dat je daar 12,5 miljoen euro voor betaald hebt."

Schildkamp geeft een mogelijke verklarig van de sabotage: "Zo snel mogelijk wegwezen denk ik. Dat kan niet anders. Mikautadze ook. Wat die allemaal aan het doen was. Dat was totale waanzin. Als ik speculeer is het een trotse Zuid-Amerikaan. Bekerpotje tegen Hercules, wacht eens even daarvoor ben ik niet naar Amsterdam gekomen. Dat zou er zomaar achter kunnen zitten."