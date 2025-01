Hint Farioli op een transfer? "Hij denkt na over zijn toekomst"

In transferperiodes draait de geruchtenmolen op volle toeren, en het is aan de trainer om de focus binnen de selectie te bewaren. "Ik zal niet liegen: het is niet makkelijk", verklaart Farioli tegenover Ajax Life. "Zeker bij een club als Ajax, waar we werken met veel jonge spelers die het goed doen. Dat trekt de aandacht van clubs. Dan komen er geruchten over interesse in die spelers."

Toch zijn er spelers die daar goed mee omgaan, stelt de Italiaanse coach. Een van hen is Jorrel Hato, die naast hem zit tijdens de persconferentie. "Jorrel is daarvan misschien wel het beste voorbeeld. Hij heeft bijna honderd wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld. Jorrel denkt na over zijn toekomst, maar is ook gefocust op het hier en nu. Hij gaat daar heel professioneel mee om."