Hlynsson overtuigd door telefoontje Steijn: "Wilde meteen komen"

Kristian Hlynsson is voor de rest van het seizoen door Ajax verhuurd aan Sparta Rotterdam. De IJslander vertelt dat Maurice Steijn daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. De oud-trainer van de Amsterdammers is momenteel de coach van Sparta.

"Vorige week heeft de coach mij een appje gestuurd. Ik was meteen enthousiast", zegt de middenvelder tegen de clubkanalen van Sparta. "Hij heeft een heel bepalende rol gespeeld bij deze transfer. Ik heb hem niet veel meer gesproken na zijn vertrek bij Ajax, maar onze band is goed. Hij wilde dat ik zou komen, dus dat is fijn. Na het appje heeft hij mij gebeld. Toen hebben we een goed gesprek gehad."

Hlynsson brak pas door bij Ajax toen John van 't Schip het stokje overnam van Steijn. "Toen hij (Steijn, red.) bij Ajax kwam, zat ik nog niet bij het eerste. Ik speelde uiteindelijk maar een paar wedstrijden onder hem, maar ik denk dat dat bij Sparta meer zal zijn. Na het telefoontje wilde ik meteen komen."

Bij Sparta zal de IJslander waarschijnlijk ander voetbal gaan spelen dan bij Ajax. "Ik denk dat ik Sparta kan helpen om uit de degradatiezone te komen. En ik wil gewoon lekker voetballen. Ik kan scoren en assists geven. Ik ben een aanvallende speler. Ik denk dat het goed is voor mij om ook eens dit type voetbal te spelen. Ik hou van hard werken en dat gebeurt bij Sparta", aldus Hlynsson.