Hlynsson weg bij Ajax? "Ik denk niet dat het haalbaar is"

De 21-jarige Hlynsson brak vorig seizoen door bij de hoofdmacht van Ajax, maar komt dit seizoen een stuk minder in actie. "Een geweldige speler, die dit seizoen vreemd genoeg heel weinig aan speelminuten komt. Bij Van 't Schip was hij heel belangrijk, maar bij Farioli komt hij niet aan bod", begint Van Wissing in de Oosttribune Podcast.

FC Twente zou Hlysson willen huren, maar Van Wissing denkt dat het hoge salaris van de IJslander een té groot struikelblok is. "Die jongens verdienen zoveel geld. Ze moeten dan behoorlijk inleveren, en is zo'n jongen daar op ingericht? Ik denk dat hij wel een tonnetje of vier moet inleveren en dan zou hij alsnog een van de betere verdieners zijn", legt de verslaggever uit. "Ik denk dat het uiteindelijk niet haalbaar is voor FC Twente."