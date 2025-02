Hugo Borst haalt uit: "Catenaccio heet het voetbal van Ajax nu"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-1 van Feyenoord en daardoor heeft de ploeg van trainer Francesco Farioli het kampioenschap nu in eigen hand. Hugo Borst is echter nog altijd niet gecharmeerd van het spel van de club uit Amsterdam.

"Wat ik wel graag wil onderzoeken in de nabije toekomst: wat er gebeurt met de voetbalclub Ajax als het in 2025 met catenaccio landskampioen wordt? Ik weet op mijn 62ste niet beter dan dat Ajax altijd heeft aangevallen en op die manier imponeerde", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Met Cruijff, Van Basten, Kanu en Ziyech. Dit jaar wordt het spel met succes heel anders gespeeld", constateert Borst.

"De aanvallers doen er niet toe. Spitsen scoren amper (Brobbey) of doen heel raar (u weet wel wie)", vervolgt hij kritisch. "Ajax dat niet aanvalt. Onvoorstelbaar. Het kan, het loont. Zou het zo zijn als met kernenergie? Daar was je vroeger op tegen als je links was. Nu omarmt de linksaard die wijze van energiewinning, omdat fossiele bronnen uitgeput raken en bedreigender zijn. Catenaccio heet het voetbal van Ajax nu", aldus Borst.

"Althans, zo noem ik het. Neo-catenaccio mag ook. Ik zoek houvast. (...) Het is knap wat de Italiaanse trainer bewerkstelligt dit seizoen", beseft hij. "Ik dacht lang dat hij slechts een interim-manager was, een man die schoon schip maakt bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan. Met een finaal andere bedrijfsvoering is de achteruitgang gestopt. Wat heet: het bedrijf maakt winst. Met horten en stoten, maar het werkt. Het is niet het mooiste product dat van de fabrieksband rolt, maar het vindt gretig aftrek", besluit Borst realistisch.