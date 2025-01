Ihattaren blikt terug: "Dan zou het anders gelopen zijn bij Ajax"

In gesprek met Het Parool blikt Ihattaren terug op de afgelopen jaren. "Ik ben een emotionele eter", legt hij uit. "Als ik me ongelukkig voelde, probeerde ik dat gevoel weg te eten. Dat is natuurlijk geen goede manier om met zulke gevoelens om te gaan." Inmiddels gaat dat een stuk beter. "Natuurlijk heb ik nog wel een paar irritatiemomenten, maar ik ga daar anders mee om, omdat ik heb geleerd van de negatieve ervaringen van de afgelopen jaren."

Ihattaren krijgt steeds meer speeltijd bij RKC Waalwijk en wist afgelopen zaterdag te scoren tegen zijn oude club Ajax. "Met de staat waarin ik nu ben, zou het anders gelopen zijn bij Ajax", denkt hij. "Het ging een tijdje goed en daarna verzwakte ik en viel ik weer weg. Dat heb ik allemaal aan mezelf te danken. Ik ben Ajax dankbaar voor de kans."