Ihattaren krijgt harde kritiek: "Hij wordt nooit een atleet"

Mohammed Ihattaren toonde zondag weer zijn talent tegen Willem II, maar analist Kenneth Perez blijft kritisch. Volgens de ESPN-expert is Ihattaren nog niet geschikt voor de absolute top van het voetbal. Perez geeft aan dat Ihattaren in zijn ontwikkeling veel verder had moeten zijn.

Perez laat weten: "Ik heb vandaag echt zitten kijken zonder vooroordelen. Hij is in mijn ogen totaal niet geschikt voor de top in het hedendaagse voetbal. Daar is hij veel te beperkt in." De analyticus prijst Ihattaren's uitzonderlijke technische vaardigheden, maar stelt dat dat niet genoeg is voor een topvoetballer. "Hij kan één onderdeel ongelooflijk goed: wanneer hij de bal heeft. Openingen zien, enzovoort."

Volgens Perez zijn er veel meer aspecten nodig om een complete topvoetballer te worden. "Je moet kunnen wat hij kan, én een atleet zijn. Hij wordt nooit een atleet." Perez voegt toe dat Ihattaren veel te gemakzuchtig is en het de juiste mentaliteit mist. "Mentaliteit, het fysieke, snelheid en doorzettingsvermogen. In al die dingen, die eigenlijk niet zoveel met die bal te maken hebben, is hij niet zo goed."

De fitheid van Ihattaren is ook een punt van kritiek. Perez vindt dat de jonge voetballer ondanks de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, nog niet fit genoeg is. "Het gaat mij echt heel langzaam hoor. Hij is een profvoetballer, met alle hulpmiddelen die er zijn om fit te worden, en afgetraind te zijn."