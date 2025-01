Ihattaren maakt geen indruk: "Wat heeft hij eigenlijk laten zien?"

Wim Kieft gaat niet mee in de hype rondom Mohamed Ihattaren. Volgens de analist is het helemaal nog niet zo bijzonder wat de voormalig Ajax laat zien bij RKC Waalwijk.

Er is veel enthousiasme over de terugkeer van Ihattaren op de Nederlandse velden, maar Kieft trapt op de rem. "Het kan niet zo zijn dat als je vijf maanden bij een club uit de Eredivisie meetraint en inmiddels wedstrijden speelt, dat je nog steeds te zwaar oogt", oordeelt hij in de Telegraaf. "Als Ihattaren met zijn kwaliteiten de drive heeft zich in te zetten om elke dag beter te worden, had hij verder geweest dan nu."

Volgens Kieft maakt de buitenwacht alles groter dan het is. "Daar kan hij niets aan doen, maar hij is wel iemand die erin gaat geloven als hij op het zadel wordt gehesen", aldus de voormalig profvoetballer. "Maar wat heeft hij nu eigenlijk laten zien in al die maanden? Ihattaren moet veel meer van zichzelf eisen en die drive moet uit hemzelf komen."