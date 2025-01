Ajax boekt zege op RKC Waalwijk, ondanks late treffer Ihattaren

In de vierde minuut kwam Ajax al op voorsprong. RKC-speler Luuk Wouters ging knullig in de fout en haakte Brian Brobbey. Het leverde de Amsterdammers een hele vroege penalty op. Deze werd koeltjes benut door Steven Berghuis. In de 41ste minuut verdubbelde Ajax de voorsprong. Kenneth Taylor kwam struikelend het strafschopgebied binnen, maar toch kreeg de middenvelder zijn voet tegen de bal, waarop de RKC-doelman geen antwoord had: 2-0.

In de 57ste minuut dacht Ajax op 3-0 te komen, maar het doelpunt van Mika Godts ging niet door. De vlag ging omhoog voor buitenspel. De VAR bevestigde vervolgens dat vermoeden, en de goal van de Belgische aanvaller werd afgekeurd. In de 77ste minuut denkt Ajax opnieuw de 3-0 te maken. Deze keer is het Wout Weghorst die scoort, maar opnieuw ging de vlag omhoog vanwege buitenspel. En opnieuw had de grensrechter gelijk

In de slotfase wist RKC nog wat terug te doen. Het was voormalig Ajax-speler Mohamed Ihattaren die de bal, via de paal, in de verre hoek schoot. De spanning keerde terug in de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax wist de overwinning over de streep te trekken. Het eerste duel van 2025 wordt dus gewonnen: 2-1. In de blessuretijd was er nog wel een tegenvaller. Owen Wijndal moest het veld via een brancard verlaten. Hij raakte geblesseerd.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato (46' Wijndal); Klaassen, Henderson (67' Van den Boomen), Taylor (57' Fitz-Jim); Berghuis, Brobbey (57' Weghorst), Godts (75' Akpom).

Doelpunten:

1-0 Steven Berghuis (4', pen.)

2-0 Kenneth Taylor (41')

2-1 Mohamed Ihattaren (86')