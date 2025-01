Ihattaren wil weer stap omhoog: "Heb natuurlijk mijn ambities"

Het gevallen toptalent krijgt de vraag of hij rustig een paar jaar in Waalwijk wenst te voetballen. "Een paar jaar? Natuurlijk heb ik mijn ambities. Dat weet RKC ook, dat weten de mensen om me heen ook. Maar mijn doelstelling voor dit jaar is RKC erin houden, dan zien we wel weer verder", zo klinkt het.

Ihattaren vervolgt: "Voor mij is het nu het belangrijkste dat ik fit blijf, minuten maak en fitter word. En dat ik mijn wedstrijdritme terugkrijg, want dat heb je natuurlijk niet in twee wedstrijden terug. Voor mij is het nu het belangrijkst dat we RKC erin houden, daarna zien we wel."

In Waalwijk zit hij voorlopig wel op zijn plek. "Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Ik ben met de jongens heel goed, en ook met de trainers. Ik merk eigenlijk geen verschil tussen de spelers en trainers, het is gewoon heel leuk. Natuurlijk, als we 'moeten', dan weten we dat ook."