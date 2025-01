Ihattaren zag zwakte bij Ajax: "Ik zei het ook tegen de jongens"

Mohamed Ihattaren wist zaterdagavond namens RKC Waalwijk te scoren tegen Ajax. Ondanks het doelpunt van de oud-Ajacied, verloren de Brabanders toch met 2-1. De middenvelder gaf na afloop toe dat Ajax hem had verbaasd in de eerste helft. Ajax stond in de rust met 2-0 voor, maar maakte niet veel indruk.

"Ik had eerlijk gezegd aan het begin van de wedstrijd al het idee dat er echt iets mogelijk was", zegt Ihattaren tegen ESPN. "Op een gegeven moment merkte ik dat ze geen drukzetten. Je voelt dan dat er ruimtes vallen. Of me dat verbaasde? Ja, ja. In de rust zei ik het ook tegen de jongens. De trainer gaf het ook aan. In de eerste helft zag je het al gebeuren. Je moet het dan herkennen. Het gaat er dan om hoe je ermee omgaat. In de rust hebben we met elkaar gepraat en aangegeven om te gaan voetballen." Toch verloor RKC.

Ihattaren heeft bij Ajax gespeeld, en dus was deze wedstrijd speciaal voor hem. "Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Het is een mooi podium om je te laten zien. Ik ben veel oude bekenden tegengekomen. Dat is altijd leuk. Of ik extra gebrand was? Nee, ik heb altijd dezelfde voorbereiding en wil altijd het beste van mezelf laten zien. Natuurlijk speel je vandaag tegen Ajax. Dat is top drie in Nederland. Dan wil je wel laten zien wat je kunt", aldus Ihattaren.