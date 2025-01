"Ik denk ook dat Alex Kroes het schuim op de mond heeft gehad"

FC Twente heeft Youri Regeer verkocht aan Ajax. Er was de afgelopen dagen veel te doen over de terugkeer van Reger naar Amsterdam, aangezien hij in eerste instantie werd gezien als opvolger van Devyne Rensch.

FC Twente-trainer Joseph Oosting en Francesco Farioli, coach van Ajax, gaven afgelopen week aan Regeer een goede middenvelder te vinden. Vooral de uitspraak van Farioli was opvallend, zo vindt Leon ten Voorde. "Ik denk dat Youri Regeer op dat moment alles wat hij had op zijn hotelkamer tegen de muur heeft aangesmeten", zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand.

"Ik denk ook dat Alex Kroes (de technisch directeur van Ajax, red.) het schuim op de mond heeft gehad, want dit was natuurlijk een provocatie richting de leiding van Ajax en Alex Kroes", gaat de FC Twente-watcher verder. "Kroes wilde Regeer en ziet Regeer ook als rechtsback. De laatste dagen zong ook wel rond dat Farioli niet heel enthousiast is."

Ten Voorde vervolgt: "Vervolgens zegt hij in een televisie-interview bij ESPN gewoon meerdere keren: hele goede speler, hele goede middenvelder. Ja... Hij wil even een statement maken richting zijn baas, van: ik heb nog steeds geen rechtsback", aldus de journalist, die Regeer ook geen back vindt.

"Regeer kan het wel, maar we herinneren ons allemaal nog de uitwedstrijd tegen Red Bull Salzburg, toen hij als rechtsback het seizoen begon. Dat was geen succes. Regeer mist gewoon de verbetenheid en agressiviteit om als verdediger te spelen. Daarom was ik ook verbaasd dat Ajax bij Regeer uitkwam. Hij heeft een enorm loopvermogen en is een speler met potentie, maar ik vind hem eerlijk gezegd nog niet klaar voor het niveau dat Ajax na wil streven", oordeelt Ten Voorde.