"Ik vind het niet zo'n wonder dat Ajax op één punt van PSV staat"

"Remko Pasveer van Ajax staat op doel, omdat hij ’gewoon’ de nul hield uit bij SC Heerenveen”, vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hij straalde veel rust uit van achteruit en was ook goed met zijn snelle spelhervattingen, het gooien de diepte in", constateert Hoekstra.

"Jordan Henderson vond ik bij Ajax ook voetballend echt goed", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Ik zag hem veel vooruit spelen, hij was constant aanwezig en maakte allemaal goede keuzes als controleur. Zo’n wonder vind ik het overigens allemaal niet dat Ajax op één punt van PSV staat, want qua selectie zijn ze gewoon ook de nummer twee of drie. Als ze dan allemaal fit zijn en gedisciplineerd, dan haal je altijd punten", aldus Hoekstra.

Josip Sutalo heeft geen plek gekregen. "Centraal heb ik Gernot Trauner van Feyenoord staan", legt hij uit. "Josip Sutalo scoorde dan wel voor Ajax, maar ik heb hem in het spel zelf niet zo veel gezien. Ga je dan voor die goal of actie, of hoe iemand zo’n hele wedstrijd speelt. Wat Trauner deed, was eigenlijk allemaal goed. Hij is altijd rustig, ook aan de bal. Hij coacht goed, staat altijd goed bij voorzetten en is ook niet in de problemen geweest, maar ze kregen uit het niets een goal tegen", besluit Hoekstra over het resultaat van de club uit Rotterdam.