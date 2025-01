Inan: "Ik schat de kans hoger in dat hij blijft dan weggaat"

"Er wordt hier en daar de indruk gewekt dat Brobbey sowieso weggaat", zegt Ajax-watcher in de AD Voetbalpodcast. "Ik schat de kans inmiddels hoger in dat hij blijft dan dat hij weggaat. Een bod moet je nog maar zien."

West Ham United heeft bijvoorbeeld te maken met de Financial Fair Play-regels. "Dat speelt een rol", weet Inan. "Maar als je de grens daarvoor opzoekt, dan doe je dat met een zekerheidje. Brobbey heeft dit seizoen één goal gemaakt in de Eredivisie. De meeste clubs zien ontzettend veel potentie in hem, zeker Graham Potter (trainer West Ham, red.) die bijna bij Ajax met hem zou werken. Maar je wil wel zien dat hij in de Premier League wel kan renderen."

Een speciale constructie kan een transfer mogelijk maken. "Huur je hem en maakt hij een doelpunt of zes, zeven of acht, dan kan je alsnog die 25 of 30 miljoen euro aftikken. Maar met die Financial Fair Play-regels erbij lijkt West Ham daar nog niet aan te willen. Met de nadruk op nóg niet. Ze zijn niet de enige, want hij is ook concreet in beeld bij Everton. Roberto De Zerbi, de trainer van Olympique Marseille, is zwaar gecharmeerd van Brobbey. Zo zijn er meerdere clubs die een constructie proberen te verzinnen waarmee Ajax overstag gaat. Maar ik betwijfel of dat überhaupt nog gaat gebeuren", besluit Inan.