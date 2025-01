Inan over Ajax: "Hij gaf Mika Godts een paar keer op zijn donder"

Zo is Berghuis een leider in de groep. "Op het veld legt liefhebber Berghuis de lat het hoogst", schrijft de verslaggever op de website van het AD. "Trainer Francesco Farioli wil na de winterstop meer domineren. Daar past niet bij dat Daniele Rugani als een soort libero blijft hangen in de opbouw. Berghuis was degene die hem steeds naar voren schreeuwde", blikt Inan terug.

"De linksbenige rechtsbuiten gaf ook de zelfzuchtige Mika Godts een paar keer op zijn donder", zag de clubwatcher. "Kenneth Taylor wil een transfer maken. Devyne Rensch, Remko Pasveer en Davy Klaassen bezitten een aflopend contract. In Berghuis heeft Ajax in elk geval straks één speler die de succesjaren meemaakte en weet hoe Ajax-voetbal gespeeld moet worden", aldus Inan.