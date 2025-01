Indonesië maakt trainersstaf compleet: "Kluivert het uithangbord"

Patrick Kluivert is dicht bij een dienstverband als trainer van het Indonesisch nationale elftal. Voor Marciano Vink komt deze stap vrij onverwacht.

"Kluivert heeft heel veel verschillende functies gehad in de voetballerij, maar het laatste wat ik begreep was dat hij het juist heel goed deed met Adana Demirspor", begint Marciano Vink over Kluiverts vorige club bij ESPN. "Hij speelde heel leuk aanvallend voetbal, waarna hij plotseling werd ontslagen."

Alex Pastoor en Denny Landzaat gaan hem assisteren, al snapt Vink dat niet helemaal. "Je zou het toch eerder andersom verwachten? Pastoor als hoofdtrainer en dan Landzaat en Kluivert als zijn assistenten", licht Vink toe in het programma.

"Ze staan derde in de poule voor WK-kwalificatie, het wordt nog heel spannend. Ik heb Indonesië zien voetballen en het was af en toe heel vermakelijk. Met veel hartstocht, aanvallend voetbal en spektakel", vervolgt hij.

Kees Luijckx vindt het benoemen van Kluivert als bondscoach logisch. "Het heeft veel meer aantrekkingskracht als je Kluivert bondscoach maakt. Kluivert is het uithangbord, Pastoor en Landzaat de vakmensen. Lijkt mij een prima constructie."

Sjoerd Mossou is het daarmee eens. "Indonesië is heel erg gefocust op Nederlands voetbal en een naam als Kluivert is heel groot. Je kent het cliché van de taxichauffeur – ik ben er vorig jaar nog geweest. Maar dan krijg je heel snel Kluivert, Bergkamp en Cruijff voor je voeten. Ik snap wel het wel als een soort pr-keuze."