'Interessant' Ajax-scenario ligt op de loer: "Spanning neemt toe"

Ajax staat momenteel elfde in de Europa League. De club kan nog bij de beste acht eindigen, maar in het slechtste scenario zijn de Amsterdammers er niet eens bij in de knock-outfase. Journalist Johan Inan verwacht overigens wel dat er een plekje voor de ploeg is bij de eerste 24 teams op de ranglijst.

"Ze hebben nog twee wedstrijden", begint Inan in de AD Voetbalpodcast. "In theorie kunnen ze nog bij de eerste acht eindigen. Dan moeten ze eerst in Riga, in de vrieskou, RFS verslaan en vervolgens Galatasaray thuis. Als je die wint, zit je bij de eerste acht. Maar er is in theorie zelfs een heel kleine kans dat je buiten de eerste 24 valt."

Inan verwacht dus niet dat het zwartste scenario uitkomt. Ajax gaat zich, volgens hem, sowieso plaatsen voor de tussenronde. Daarin spelen de nummers 9 tot en met 24 tegen elkaar. "Dan hangt het van de loting af wie je treft. Dan wordt het interessant, want dan kom je ook dichter bij het einde van het seizoen en gaat de spanning om de CL-plaatsen toenemen. Dan kan er zelfs een scenario onstaan waarbij Ajax denkt: we gaan de betere spelers iets meer in de Eredivisie opstellen."