'Italiaanse club meldt zich bij Ajax en doet bod op Rensch'

AS Roma heeft zich bij Ajax gemeld voor Devyne Rensch. Mocht de rechtsback vertrekken uit Amsterdam, zou Youri Regeer in beeld zijn als vervanger.

Voetbal International meldt maandag dat AS Roma zich vorige week opnieuw gemeld heeft bij Ajax. Afgelopen zomer waren de Italianen ook al geïnteresseerd in Rensch, die over een aflopend contract beschikt. Naar verluidt ligt er al een bod van vijf miljoen euro bij Ajax, maar de club uit Amsterdam vindt dat nog té laag. Het is sterk de vraag of Rensch zijn contract gaat verlengen, dus zou deze winter het laatste moment zijn om geld te verdienen aan het jeugdproduct.

VI weet ook dat bij een vertrek van de 21-jarige Rensch, Regeer in beeld zou zijn als vervanger. De multifunctionele speler van FC Twente verliet Ajax in de zomer van 2023 voor Enschede, maar de Amsterdammers hebben een terugkoopclausule van vijf miljoen euro.