'Italiaanse topploeg spreekt met zaakwaarnemer Brian Brobbey'

Ook AS Roma heeft interesse in Brian Brobbey, zo meldt Gianluca Di Marzio. De zaakwaarnemer heeft al gesproken met de club.

Echter lijkt de spits momenteel te duur voor Roma. West-Ham United lijkt momenteel de grootste kandidaat voor de spits, daarnaast zijn Tottenham Hotspur en Manchester United ook geinteresseerd. Ajax wil hem echter alleen laten gaan voor enkel de hoofdprijs.

Di Marzio schrijft namelijk dat Brobbey voor een bedrag van dertig miljoen euro is los te weken bij Ajax, wat de Italianen een te hoog bedrag vinden voor de winterse transferperiode. Mocht de spits in Amsterdam blijven, is de kans aanwezig dat Roma zich komende zomer opnieuw voor hem gaat melden.