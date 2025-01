Jack van Gelder kreeg kippenvel: "Tien keer de Kuip of de Arena"

Tijdens een aflevering van De Oranjewinter sprak Jack van Gelder zich uit over de rechtszaak rondom Marco Borsato, die in 2025 voor de rechter zal verschijnen. De 57-jarige zanger wordt beschuldigd van ernstig wangedrag, maar Van Gelder benadrukt het belang van een eerlijke afloop.

Van Gelder was duidelijk. "Ik hoop dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de zaak-Marco Borsato. Ik denk dat daar nou gewoon eens iets mee komt. Als hij het gedaan heeft en als hij veroordeeld wordt, is het buitengewoon vervelend. Maar hij heeft die straf al echt behoorlijk uitgezeten. En als het niet zo is, dan vind ik het een godsgruwelijke schande. En dan zou die mevrouw zich ontzettend moeten gaan schamen. Ik begreep nu dat men al probeert weer een soort mediation te krijgen. Een soort schikking ergens in de middle. Ik vind dat hij nu tot het gaatje moet gaan."

De journalist legt uit waarom. "Want op het moment dat die vrouw zoveel heeft aangericht, als het niet waar is, en laat het duidelijk zijn, ik wil geen waarde-oordeel doen, dat die jongen helemaal naar de klote is gegaan. Zijn huwelijk naar de klote, zijn carrière naar de klote, drieënhalf jaar al, alles, alles, alles, alles. Dan hoop ik dat dat in ieder geval nu tot een einde komt. En laat ik voor hem hopen een positief verhaal. En als het niet zo is, voor haar hopen op een positief verhaal. Maar dat er een einde aan komt."

Als dat einde er is hoopt Van Gelder het volgende. "Mocht het zo zijn dat hij vrij wordt gesproken, dat er niets is, dan hoop ik dat we met tien keer de Kuip of de Arena hem zoveel steun geven dat hij gewoon weer op het toneel komt. Want ik heb de Top 2000 gehoord met heel veel nummers van Marco Borsato. En dan krijg ik gewoon kippenvel. Ja, dat was laatst ook al."