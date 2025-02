Jan Boskamp zeer kritisch: "Dat hele Ajax-spel is helemaal weg"

"Iedereen ging er vanuit dat ze op een normale manier zouden spelen", begint Boskamp in een video-item van Sportnieuws. "En dan bedoel ik de Ajax-manier. Maar dat hele Ajax-spel is sinds de eerste dag helemaal weg. Dat is een verschil van dag en nacht, gigantisch groot. Maar er staat wel tegenover dat het resultaat fantastisch is."

"Wij zijn een eigenwijs volkje, want we willen mooi voetbal zien. Anders hebben we niks te zeiken. Hoe lang Ajax dit spel nog moet accepteren? Zo lang die trainer er zit. Bij OGC Nice deed hij precies hetzelfde. Dat gaat niet veranderen, want dat is zijn filosofie. Daar is het ook een Italiaan voor, natuurlijk", aldus Boskamp.