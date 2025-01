Jan Vertonghen opnieuw geblesseerd: "Hij was heel aangeslagen"

Tijdens de eerste training van 2025 ging Vertonghen door zijn enkel. "Laat ons hopen op 6 à 8 weken in een goed scenario. Daar gaan we vanuit", aldus Hubert. "Ik zag echt een gretige en hongerige Jan op training. Zijn blessure had meteen ook een impact op de groep. Dit is voor Jan jammerlijk, maar ook voor de ploeg."

Ondanks zijn nieuwe blessure blijft de 37-jarige Vertonghen optimistisch, vertelt Hubert. "Hij zou Jan niet zijn als hij niet al opnieuw uitkijkt naar zijn terugkeer. Hij was heel aangeslagen op het moment zelf, maar ik heb vandaag weer gezien dat hij keihard werkt aan zijn terugkeer."