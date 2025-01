Jansen maakt fraaie transfer: "Ajax zei: we gaan voor een Italiaan"

Ajax werd deze zomer even gelinkt aan Pascal Jansen, maar de Amsterdammers kozen uiteindelijk voor Francesco Farioli. Jansen ging naar Hongarije, maar inmiddels is hij door de City Football Group overgenomen. Etienne Verhoeff en Leon ten Voorde blikken daarom nog even terug op afgelopen zomer.

"Ajax zei: we gaan voor een Italiaan. Feyenoord ging voor een Deen. En ze gingen niet voor Pascal Jansen", zegt Verhoef in de AD Voetbalpodcast, waarna Ten Voorde het woord neemt. "Er werd toen wel gemeld: goh, waarom komen ze niet bij Pascal Jansen uit?"

Uiteindelijk ging de oud-trainer van AZ voor een buitenlands avontuur. "Hij verdween een beetje uit beeld, bij Ferencvaros in de Hongaarse competitie. Het is wel een grote club, maar toch... Het Hongaarse voetbal zit wel een beetje in een dip."

De trainer deed het daar zo goed dat New York City, dat onderdeel is van de wereldwijde City Football Group, zijn contract afkocht. "Blijkbaar is hij toch op de radar verschenen. Je weet nooit hoe dat allemaal werkt. Met tipgevers, een management of een echt scoutingsnetwerk."