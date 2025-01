Janssen helder: "De merknaam Ajax is meer dan wat we nu zien"

"Ze waren wel de betere vandaag (tegen SC Heerenveen red.). Ze gaven weinig weg. Ze spelen heel degelijk voetbal", opent Janssen bij NOS Studio Voetbal, die vervolgens de eerste Ajax-goal beschrijft. "Het is wel frappant dat een van de betere koppers (Josip Sutalo red.) tegenover iemand staat die 1,40m is. Dat kan niet, dan moet je wel zorgen dat je lengte bij de tweede paal hebt."

"Ajax was ook de betere ploeg, maar sprankelend is het niet", vervolgt de analist. "Je wil het Ajax van een paar jaar geleden zien, met goed positiespel en waarin er veel kansen gecreëerd worden. Maar wat ze presteren is superknap. Maar wij verwachten meer van Ajax. De merknaam is meer dan wat we nu zien, daar zijn we kritisch op en dat mag ook."

"We willen een leuk Ajax zien en dat is nu niet het geval. Maar je moet respect hebben voor de punten die ze halen en hoe stabiel het is. PSV is soms een 9 en soms een 3. Ajax is gemiddeld gewoon een zesje", is Janssen helder.

Arno Vermeulen heeft vooral respect voor de verdedigende stabiliteit van het elftal. "Dat kan Farioli heel erg goed, het organisatorisch neerzetten. Ze zijn uiteindelijk wel de minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie. Het zou niet logisch zijn dat ze kampioen worden, maar het kan wel. PSV speelde drie draken van wedstrijden. Maar misschien wordt FC Utrecht wel kampioen."