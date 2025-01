Janssen wijst naar 'Ajax-slachtoffer': "Krijg medelijden met hem"

Ajax won zaterdagavond van RKC Waalwijk en staat vier punten achter koploper PSV. "Het enige positieve aan Ajax is dat ze wedstrijden winnen. Daar houdt het wel een beetje op, voetballend gezien is het heel beperkt", oordeelt Janssen in NOS Studio Voetbal. "Als je Brobbey ziet spelen, krijg je een beetje medelijden met hem. Hij doet echt zijn best, hij werkt hard en is belangrijk met het meevoetballen, maar hij heeft gewoon heel veel moeite."

Pierre van Hooijdonk wijst kritisch naar het roulatiebeleid van Francesco Farioli in de spits. "Je creëert onrust. Akpom heeft hij wijs gemaakt dat hij ook van links kan spelen. Die jongen is daar ook in gaan geloven...", aldus de voormalig aanvaller. "Elke wedstrijd wil je spelen en je doelpunten maken, en wil je er eigenlijk ook niet eens uit. Je wil negentig minuten spelen, want je weet dat je team na een uur óf achterstaat, waardoor er meer risico wordt genomen en je meer kansen krijgt."