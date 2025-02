Jaydon Banel tekent in Engeland: "Dat had beter bij hem gepast"

Burnley zou zo'n één miljoen euro betalen voor Banel, die bij Ajax geen uitzicht had op veel speeltijd in het eerste elftal. "Hij speelde volgens mij bij RKC-uit in de basis en is een paar keer ingevallen", vertelt Kees Kwakman bij Tekengeld op ESPN. "Er was even sprake van dat hij naar FC Twente zou gaan. Dat had ik persoonlijk wat beter bij hem vinden passen. Toch in Nederland met het aanvallende voetbal."

"Nu in die Championship, waar je toch niet zomaar eventjes je stempel kan drukken. Ik denk vooral dat hij moet gaan voetballen. Ik hoop dat hij daar aan spelen toekomt", aldus Kwakman, die aangeeft dat een contract tot de zomer van 2029 wel vertrouwen geeft. "Misschien moet hij een half jaartje wennen en dat hij vanaf de zomer een rol van betekenis kan spelen. Hopen dat die jongen lekker kan gaan voetballen, dat is het belangrijkst."