Johan Inan over Ajax-transfers: "In verregaande onderhandeling"

Ajax gaat zich hoogstwaarschijnlijk versterken met twee Brazilianen, zo weet clubwatcher Johan Inan te melden op de website van het Algemeen Dagblad. De verslaggever weet te melden dat Alex Kroes druk bezig is met de komst van een keeper en een verdediger.

"Ajax hoopt vlak voor het sluiten van de transfermarkt twee Brazilianen toe te voegen aan de selectie", schrijft hij. "De Amsterdammers zijn in verregaande onderhandeling met Real Valladolid over vleugelverdediger Lucas Rosa, terwijl doelman Matheus als opvolger van Diant Ramaj overkomt van SC Braga. De 24-jarige Rosa moet bij Ajax de nieuwe rechtsback worden", aldus Inan, die weet dat Ajax al op zoek was naar een vervanger van Devyne Rensch.

"De voormalige jeugdspeler van Juventus speelde dit seizoen zijn meeste wedstrijden op de linkerflank. Technisch directeur Alex Kroes kent de weg naar Valladolid, omdat het lange onderhandelingen voerde over vleugelspits Raul Moro", legt hij uit. "Ajax hoopt op de slotdag van de transferperiode dus de felle verdediger Rosa te presenteren. Zeker is al wel dat de 32-jarige Matheus wordt gehaald als vervanger van Diant Ramaj", besluit Inan over de Ajax-transfers.

Update: Relevo weet te melden dat er een 'principeakkoord' is over de transfer van Lucas Rosa naar Ajax voor een bedrag van drie miljoen euro plus bonussen.