Johan Inan voorspelt transfer: "Binnen nu en een week witte rook"

Raul Moro staat al een tijdje in de belangstelling van Ajax. In de AD-Voetbalpodcast geeft Johan Inan duidelijkheid over de komst van de Spanjaard.

"Ik denk dat Ajax er een beetje hun hoop op vestigt dat Moro heel graag naar Ajax wil", begint Inan. "Als je je in Real Valladolid (de huidige club van Moro red.) dan begrijp je hun ook wel. Ajax gaat met een lege portemonnee natuurlijk het liefst voor een huurdeal. Maar Valladolid staat laatste en die jongen is 5 a 6 miljoen waard."

"Er zijn ook andere clubs voor hem in de markt die meer financiële zekerheid kunnen bieden", gaat hij verder. "Dat spel is nu ook gaande, Ajax is ook een manier aan het vinden om Valladolid te overtuigen om met een bod akkoord te gaan. Dat is wat er gaande is, maar er zal binnen nu en een week wel witte rook komen."