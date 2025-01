Johan Inan waarschuwt Ajax: "Daar heeft Farioli op aangedrongen"

Ajax heeft de Spanjaard Francisco Molano in huis gehaald als hersteltrainer en dat is alweer de zevende 'oude bekende' van trainer Francesco Farioli. Johan Inan ziet dat de Italiaanse oefenmeester wel heel veel invloed heeft bij de club uit Amsterdam en waarschuwt de directie.

"Het zegt ook iets over de staat van de club en de macht van de trainer", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Daar kun je ook wel aan merken dat ze hem heel serieus nemen. Farioli gaf steeds aan dat Ajax de 'kampioen-blessures' was en dat het vorig jaar bij Ajax het langst duurde tot spelers weer fit waren. Daar heeft Farioli continu op aangedrongen en dat heeft ertoe geleid dat ze toch ook hier overstag zijn gegaan", legt Inan uit.

De verslaggever trekt zijn conclusies. "Je maakt je behoorlijk afhankelijk", constateert hij. "Stel dat er komende zomer een club als Tottenham Hotspur op de stoep staat, dan vertrekken er in zijn kielzog waarschijnlijk zeven trainers en heeft Ajax een heel gat te vullen Dus helemaal wijs is het niet. Maar dat heeft ook te maken met de wisseling van de wacht in de clubleiding. Maar het is riskant, zonder meer", besluit Inan realistisch.