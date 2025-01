Jong Ajax gaat voor zevende keer op rij onderuit in uitwedstrijd

De laatste uitzege van Jong Ajax was in september 2024. In laatste zes uitwedstrijden ging de ploeg van Peereboom onderuit en ook tegen Telstar was het raak. De eerste grote kans voor de ploeg uit Velsen-Zuid was direct raak via Zakaria Eddahchorui.

Diezelfde Eddahchouri was even later opnieuw trefzeker. De nummer tien van Telstar speelde zichzelf knap vrij in de zestienmeter en mikte de bal achter Paul Reverson. Julian Rijkhoff kreeg daarna nog wel een kans, maar trof de Telstar-doelman. Na de pauze viel ook de 3-0, ditmaal via Tyrese Noslin.

Rijkhoff schoot daarna nog net voorlangs, maar de Amsterdamse eretreffer viel niet meer.

Opstelling Jong Ajax: Reverson; Alders, Verschuren, Janse (46. Ugwu), Jetten (83. Kalokoh); Mokio (64. Konadu), Steur, Hlynsson (64. Verkuijl); Chourak, Bounida (46. Faberski), Rijkhoff