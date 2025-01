Jong Ajax-talent maakt indruk en verschijnt op training van eerste

De negentienjarige Alders is dit seizoen een belangrijke kracht bij Jong Ajax, waar hij dit seizoen 22 keer in actie kwam. Voetbal International meldt woensdag dat de verdediger zich bij de training van Ajax 1 heeft gemeld. Nu rechtsback Devyne Rensch ontbreekt vanwege zijn aanstaande transfer naar AS Roma, kan Farioli een nieuwe optie voor die positie wel gebruiken,

Alders wacht nog op zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. De jonge Amsterdammer staat wel op de spelerslijst voor de Europa League en reist mee voor de wedstrijd tegen Rigas FS.