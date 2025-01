Jordan Henderson na blamage: "Omstandigheden waren niet geweldig"

"Teleurstelling. Het is nooit leuk om wedstrijden te verliezen. Het was een lastige avond", begint Henderson voor de camera van Ziggo Sport. "Je weet dat het lastig wordt hier. Als je naar de omstandigheden kijkt, naar het veld. Het was niet geweldig. Dat mogen geen excuses zijn. We moeten beter zijn. Zeker in het laatste gedeelte van het veld."

"We hadden een aantal keer kunnen scoren en meer kunnen creëren, maar tegelijkertijd hadden ze maar één of twee schoten op goal en ze scoren door een fout van ons", vervolgt de Engelsman. "Er zijn veel dingen die beter konden. We moeten er weer klaar voor zijn de volgende wedstrijd. Het is nooit makkelijk om naar plekken zoals deze te komen. Het is altijd moeilijk."

"De atmosfeer is anders. Het veld is anders. De omstandigheden zijn anders. Het is een ander soort uitdaging. Het grootste deel van de wedstrijd domineerden we. Helaas kunnen dit soort dingen gebeuren in het voetbal. Een off-day? We moeten het analyseren. Het is lastig om dat gelijk hier te zeggen na de wedstrijd. Het is frustrerend dat we ze niet kapot konden spelen", aldus Henderson.