Jorrel Hato over Liverpool-gerucht: "Ik was door hem uitgenodigd"

"Dat was niet onze beste wedstrijd", sprak hij tijdens de persconferentie. "Zondag spelen we tegen Feyenoord (om 14:30 uur in Amsterdam, red.) en dat is voor veel supporters de wedstrijd van het seizoen. Maar we willen ons ook tegen Galatasaray een beetje revancheren voor dat duel in Riga", aldus Hato, die afgelopen weekend nog op Anfield werd gespot bij de wedstrijd tussen Liverpool en Ipswich Town.

"Ik was door Ryan Gravenberch uitgenodigd. Ik heb daar niet met een directeur gesproken", benadrukt hij in gesprek met Vandaag Inside. "Liverpool speelde goed en de sfeer in het stadion was goed, maar meer valt er niet te zeggen", vervolgt de Rotterdammer, die de Ajax-fans gerust wil stellen. "Ik ga niet weg in de winter. Ik wil het seizoen bij Ajax afmaken. Ik lees het allemaal. Maar ik weet ook dat niet alles klopt. Voor mijn ontwikkeling is het beste dat ik nu bij Ajax blijf."