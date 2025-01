Kwakman wil spelregelwijziging: "Twee minuten aan de kant staan"

Oud-voetballer Kees Kwakman roept op tot een nieuwe regel in het voetbal die het tempo en de aantrekkelijkheid van het spel moet verbeteren. Hij stelt voor dat spelers verplicht het veld verlaten na een blessurebehandeling, ongeacht of deze noodzakelijk is. Volgens Kwakman kan hiermee een einde worden gemaakt aan het veelvuldig 'aanstellen' van spelers.

Tijdens het programma Voetbalpraat op ESPN uitte Kwakman zijn frustratie over het huidige gedrag van spelers. "Het is zo simpel op te lossen," zegt hij. "Leg het spel stil, laat de verzorger het veld in en vervolgens moet de speler twee minuten aan de kant blijven staan."

Momenteel schrijft de Nederlandse regelgeving voor dat een speler na verzorging het veld moet verlaten, behalve wanneer de tegenstander een gele kaart heeft gekregen. Kwakman pleit ervoor om dit standaard te maken, ongeacht de situatie. "Ik heb zelf ook wel eens op de grond gelegen terwijl er niets aan de hand was. Dan kwam de verzorger met een spuitbusje en ging je daarna weer door. Het sloeg helemaal nergens op," vertelt hij. "Maar als je twee minuten bij de vierde man moet staan, kijk dan maar hoeveel spelers er nog op de grond gaan liggen."

Tafelgenoot Bram van Polen wierp tegen dat spelers soms daadwerkelijk hard geraakt worden en verzorging nodig hebben. Kwakman had hier een oplossing voor. "De VAR kan beoordelen of er echt iets aan de hand is. Als je echt geraakt bent en verzorging nodig hebt, krijg je dertig seconden aan de kant. Is er niets aan de hand? Dan sta je twee minuten buitenspel. Zo simpel is het. De VAR zegt gewoon: hij is echt geraakt, dus over dertig seconden mag hij weer het veld in."

Van Polen voegde toe dat scheidsrechters transparanter zouden moeten worden. "Als we dan toch bezig zijn met veranderingen, laat scheidsrechters na een wedstrijd voor de camera verschijnen. Als ze een fout hebben gemaakt, kunnen ze het uitleggen en meteen die ruis weghalen. Die afstand tussen spelers, media en scheidsrechters wordt steeds groter. Kom gewoon voor de camera, dan is het gelijk klaar."