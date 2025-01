Kees Kwakman: "Zou het heel apart vinden als Ajax hem gaat halen"

"Ik vind Rensch met afstand de beste rechtsback bij Ajax", zegt ESPN-redacteur Thijs Zwagerman bij Tekengeld. "Ook als je kijkt wat er vanuit Jong Ajax nog achter zit met bijvoorbeeld Gerald Alders en Diyae Jermoumi. Dat is misschien potentieel Eredivisie-niveau, maar dat is nog niet eens zeker. Die zijn absoluut nog niet klaar om Rensch nu op te volgen."

Kees Kwakman weet dat Ajax zich mogelijk bij FC Twente gaat melden. "Je las ook dat ze Youri Regeer misschien terug willen halen, maar hij laat nu zien dat het gewoon een middenvelder is. Ik zou het heel apart vinden als Ajax hem gaat halen en hem dan als rechtsback gaat gebruiken", aldus Kwakman.

"Daar is wel de terugkoopoptie van vijf of 5,5 miljoen euro", vult Zwagerman aan. "Dan zou je het bedrag wat je eventueel voor Rensch krijgt door kunnen schuiven naar Regeer. Waarbij het natuurlijk ook de vraag is of hij bij Ajax als rechtsback wil spelen, als het nu duidelijk is dat hij op het middenveld het best tot zijn recht komt."