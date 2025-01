Kees Luijckx vergelijkt: "Dat is het verschil tussen Ajax en PSV"

"PSV begon gewoon goed", begint Marciano Vink in Voetbalpraat van ESPN. "Ze creëerden veel kansen, alleen: schoten werden geblokt, Calvin Raatsie keepte de wedstrijd van zijn leven... In het begin was het gewoon PSV dat op de helft van Excelsior speelde. Er was nog niet eens iets aan de hand, vond ik. Maar als je als Excelsior zijnde ineens 0-1 voor komt, dan weet je eigenlijk ook niet wat je gebeurt."

"Dan kom je na rust ook nog eens met 0-2 voor. Dan zit je op rozen. Peter Bosz wisselde toen alles wat in de vorige wedstrijd in de basis stond. Toen kwamen die voorzetten, toen was er bijna geen houden meer aan", gaat hij verder. Luijckx vergelijkt het duel dus met de wedstrijd tussen AZ en Ajax. "Het verschil tussen Ajax en PSV is het directe spel dat PSV ook kan spelen."

"Zij kunnen af en toe gewoon een bal erin leggen. PSV kan, ook doordat ze Luuk de Jong erin brengen, een veel directer spel gaan spelen. Veel mensen in de zestien, de bal daar neerleggen en dan ontstaat er gevaar. Dat kon Ajax ook doen, maar doen ze veel minder. Ajax blijft toch op safe spelen", aldus Luijckx.